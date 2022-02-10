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Ру Тат
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Происшествия
10 февраля 2022  13:32
Полина Шевчук

В Казани скончался бывший начальник «убойного» отдела Ринат Беляев

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В Казани умер бывший руководитель убойного отдела МВД по РТ Ринат Беляев. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от собственных источников.

Ринат Беляев закончил университет в 1979 году и пришел на службу в милицию. В 1981 году пришел в уголовный розыск старшим уполномоченным. В убойный отдел Ринат Беляев попал в 1994 году в должности старшего оперативника. В 1995 году возглавил отдел по раскрытию заказных убийств.

Ринат Беляев несколько раз был в служебных командировках в Чечне, спасал пленных российских солдат. В последней командировке был тяжело ранен в голову. Оправившись от ранения, вышел на пенсию. 

Как стало известно агентству, последние дни Ринат Беляев находился в РКБ, болел – состояние было тяжелым. 

 

#умер #МВД по РТ
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