В Казани скончалась известный журналист Земфира Гильмутдинова

В Казани умерла журналист Земфира Гильмутдинова, много лет проработавшая в журнале «Сәхнә», а также в пресс-службе Татарской государственной филармонии. В последнее время она курировала отдел по реализации национальной политики в области языковой культуры аппарата исполкома Казани.

Земфира Гильмутдинова болела коронавирусом. Находилась в казанской железнодорожной больнице, сегодня была переведена из реанимации, но в семь утра внезапно скончалась из-за тромба, сообщила ИА «Татар-информ» заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам социальной сферы Гузель Сагитова.

В сентябре журналист возглавила отдел по реализации национальной политики в области языковой культуры аппарата казанского исполкома. «Когда она пришла, как-то легче стало работать. Земфиру апа я знаю давно, еще со времен журнала „Сәхнә“. Когда узнала, что ищет работу, я ее сразу пригласила», — рассказала Гузель Сагитова.

По ее словам, Земфира Гильмутдинова была очень уважаемым и ценным человеком в сфере журналистики, литературы, что у них много было общих планов. «Жаль, успели поработать всего два месяца», — сказала представитель мэрии.

Земфира Загидовна родилась 13 марта 1967 года в Тюлячинском районе. Окончила Казанский государственный институт культуры. В 2002-2014 годах работала в редакции журнала «Сәхнә», с 2014 года — в пресс-службе Татарской государственной филармонии. С сентября 2021-го курировала отдел по реализации национальной политики в области языковой культуры аппарата исполкома Казани.