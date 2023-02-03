В Казани школьникам рассказали, как обезопасить себя в интернете от мошенников и буллинга

Сегодня в Казани учащимся средней общеобразовательной школы №169 Советского района рассказали о безопасном поведении в интернете. В этом году в стране стартовал новый сезон всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В рамках проекта созданы короткие видеоролики, при просмотре которых подростки знакомятся с жителями подводного мира и придуманного города Нижнефорельска — рыбкой-блогером Антоном Корюшкиным, нерпой Женей, крабом Кирой и другими героями. С помощью образовательных мультфильмов поднимаются важные вопросы и рассказывается, как правильно и безопасно проводить время в социальных сетях, как распознать фишинговую ссылку и защитить личную информацию в сети.

Урок в интерактивной форме провел начальник отдела правового обеспечения и врио начальника отдела координации информационной безопасности Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Тимур Ашуралиев.

«Быстротечное развитие технологичных сервисов и соцсетей дает новые возможности для обучения и общения школьников со сверстниками. При этом мы не защищены, разные интернет-ресурсы несут с собой опасности и риски. Если мы не будем понимать, как действовать в таких ситуациях, то можем столкнуться с плачевными последствиями», — заявил он.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Спикер отметил, что важно объяснять детям правила поведения в интернет-пространстве, так как без этих знаний школьники могут оказаться в ловушке мошенников, стать жертвами шантажа с вымогательством денег и фотографий личного характера.

В частности, специалист объяснил, как защитить профиль в социальных сетях от взлома, как не допустить перевода денежных средств незнакомым людям и как противостоять кибербуллингу.

«Обман в интернете можно распознать достаточно легко. Нельзя отвечать на неизвестные и подозрительные сообщения с различными просьбами. Обычно кибермошенники не публикуют свои фотографии, у них мало информации о себе. Важно иметь надежный пароль от социальных страничек. Мошенники набиваются к вам в друзья, и чем больше информации о себе вы публикуете в Сети, тем с большей легкостью они узнают, чем вы увлекаетесь и каковы ваши интересы. Затем идут манипуляции и, впоследствии, угрозы», — пояснил он, подчеркнув, что нужно внимательно изучать данные пользователя, который хочет познакомиться.

Важно постараться сохранить всю переписку. Если становится понятно, что собеседник является мошенником, необходимо сразу обращаться к родителям и в силовые структуры. Ашуралиев обратил внимание, что дети в силу возраста и непонимания часто переходят на незнакомые ссылки. По его словам, важно проверять адресную строку. На подозрительных сайтах, как правило, добавляются символы, которые тяжело распознать.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«По статистике 60% информации — это ошибочные, непроверенные ресурсы. Нужно заходить только на официальные источники. Главное — обладать цифровой грамотностью, использовать алгоритм работы с информацией, правильно оценивать ресурсы. Если совершается онлайн-покупка, нужно обратить внимание на цены. Если стоимость слишком снижена, вероятно, вы находитесь на небезопасном источнике», — добавил спикер.

Всероссийский просветительский проект в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез» запустили при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России VK и АНО «Цифровая экономика».