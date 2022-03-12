В Казани школьник выстрелил в приятеля из пневматического пистолета

Инцидент произошел накануне днем. По данным источника «Татар-информ», 16-летний парень выстрелил с балкона из пневматического пистолета в приятеля.

Парень, в которого стреляли, не пострадал, пуля лишь повредила ему куртку.

Стрелявшего школьника вместе с матерью доставили в отдел полиции. Там с ним беседовали сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.

Как объяснил полицейским один из участников истории, причиной стрельбы стал не конфликт – таким образом подростки якобы развлекались. Так или иначе, теперь все подробности случившегося будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.