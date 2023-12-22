В Казани школьник присвоил найденный телефон и стал фигурантом дела о краже

В Казани подросток нашел на улице телефон, который, как выяснилось позже, стоил 25 тысяч рублей и решил отсавить его себе. На телефоне он заприметил платежный стикер одного из известных банков и решил закупиться с его помощью в магазине. Таким образом несовершеннолетний юноша потратил чуть больше двух тысяч рублей.

Как стало известно «Татар-информу», владелец телефона через какое-то время заявил о пропаже. По горячим следам юношу задержали и возбудили уголовное дело по статьям о краже с нанесением значительного ущерба и краже с банковского счета.

«Данное преступление является тяжким, ее санкции – до шести лет лишения свободы. В последнее время, участились случаи, когда несовершеннолетние находят в общественных местах банковские карты и не оповещают об этом родителей или правоохранительные органы, а начинают осуществлять покупки. При этом многие из них считают, раз они несовершеннолетние, то смогут избежать уголовной ответственности. Они не знают о том, что за данное преступление уголовная ответственность наступает с 14 лет», – сообщили «Татар-информу» в правоохранительных органах.