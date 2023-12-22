Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани школьник присвоил найденный телефон и стал фигурантом дела о краже
В Казани подросток нашел на улице телефон, который, как выяснилось позже, стоил 25 тысяч рублей и решил отсавить его себе. На телефоне он заприметил платежный стикер одного из известных банков и решил закупиться с его помощью в магазине. Таким образом несовершеннолетний юноша потратил чуть больше двух тысяч рублей.
Как стало известно «Татар-информу», владелец телефона через какое-то время заявил о пропаже. По горячим следам юношу задержали и возбудили уголовное дело по статьям о краже с нанесением значительного ущерба и краже с банковского счета.
«Данное преступление является тяжким, ее санкции – до шести лет лишения свободы. В последнее время, участились случаи, когда несовершеннолетние находят в общественных местах банковские карты и не оповещают об этом родителей или правоохранительные органы, а начинают осуществлять покупки. При этом многие из них считают, раз они несовершеннолетние, то смогут избежать уголовной ответственности. Они не знают о том, что за данное преступление уголовная ответственность наступает с 14 лет», – сообщили «Татар-информу» в правоохранительных органах.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников