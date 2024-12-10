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Происшествия 10 декабря 2024 16:13

В Казани школьник попал под колеса легковушки

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Наезд на девятилетнего мальчика произошел сегодня на улице Азата Аббасова в Казани.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, ребенок после уроков выбежал на дорогу и ударился о проезжающий мимо автомобиль Ford Focus.

В результате ДТП школьник получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

#сбили ребенка в казани
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