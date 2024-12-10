В Казани школьник попал под колеса легковушки

Наезд на девятилетнего мальчика произошел сегодня на улице Азата Аббасова в Казани.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, ребенок после уроков выбежал на дорогу и ударился о проезжающий мимо автомобиль Ford Focus.

В результате ДТП школьник получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.