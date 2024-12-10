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В Казани школьник попал под колеса легковушки
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Наезд на девятилетнего мальчика произошел сегодня на улице Азата Аббасова в Казани.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, ребенок после уроков выбежал на дорогу и ударился о проезжающий мимо автомобиль Ford Focus.
В результате ДТП школьник получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
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