В Казани школьница ушла из дома за водой и пропала

В Казани сутки ищут школьницу, которая накануне ушла из дома за водой и пропала.

Как стало известно «Татар-информу», 13-летняя девочка пропала накануне в поселке Дербышки. По данным агентства, после музыкальной школы девочка пошла купить воды и больше не вернулась.

По одной из версий, у подростка был конфликт с кем-то из школы. По другой – дети играют в какую-то игру «Спрячься от родителей». Сотовый телефон ребенка выключен. Однако, по данным «Татар-информа», за ночь его несколько раз включали.

Поиски ребенка велись всю ночь, но не увенчались успехом. Девочку ищут как полицейские, так и близкие, друзья и волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт».

Как рассказал отец девочки, на данный момент дочку не нашли.