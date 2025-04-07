В Казани школьница попала в больницу после наезда легковушки на пешеходном переходе

Сегодня на Академика Губкина в Казани сбили школьницу на пешеходном переходе. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Наезд на девочку примерно 12 лет на нерегулируемом пешеходном переходе. До приезда экипажа с ушибами и ссадинами ее увезли в ДРКБ», – рассказала агентству начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции УМВД России Казани Алия Валиева.

В обстоятельствах произошедшего разбираются автоинспекторы.