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Происшествия 7 апреля 2025 11:59

В Казани школьница попала в больницу после наезда легковушки на пешеходном переходе

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Сегодня на Академика Губкина в Казани сбили школьницу на пешеходном переходе. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Наезд на девочку примерно 12 лет на нерегулируемом пешеходном переходе. До приезда экипажа с ушибами и ссадинами ее увезли в ДРКБ», – рассказала агентству начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции УМВД России Казани Алия Валиева.

В обстоятельствах произошедшего разбираются автоинспекторы.

#в казани сбили ребенка
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