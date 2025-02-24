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Происшествия 24 февраля 2025 15:51

В Казани школьница перевела деньги бабушки аферистам, чтобы купить робуксы в онлайн игре

Школьница отправила около 400 тысяч рублей аферистам с телефона бабушки, чтобы купить робуксы в онлайн игре.

Выяснилось, что школьница увлекалась игрой на онлайн-платформе и попросила для этого телефон своей бабушки. Во время игры с ней связались неизвестные и пообещали робуксы, а для этого предложили выполнить несколько заданий: зайти в банковское приложение и осуществить переводы.

Таким образом, чтобы заработать игровые деньги девочка отправила с карты все сбережения бабушки на неизвестные счета.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

«Татар-информ» рассказывал, что аферисты разработали сайт, на котором якобы можно получить игровую валюту. Посетителям сайта предлагали выбрать игру, указать количество необходимых им бонусов и авторизоваться через аккаунт в Telegram. После этого данные геймера попадали в руки злоумышленников.

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