В Казани синхронистам вручили специальные награды ФСО «Динамо»

Фото: Федерация синхронного плавания Республики Татарстан

В казанском Дворце водных видов спорта, в рамках 1 этапа международного турнира «Игры Дружбы» состоялась специальная церемония награждения призами ФСО «Динамо», приуроченная к 100-летию общества.

Награды номинантам вручали Первый заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан Салават Гайсин и Советник председателя общества «Динамо» Республики Татарстан, вице-президент Федерации синхронного плавания России, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

«Череда праздничных мероприятий, посвященных 100-летию образования "Динамо" продолжается. От лица Международного координационного совета "Динамо" сегодня мы наградили специальными кубками и медалями за большой вклад в развитие динамовского движения представителей синхронного плавания России и ближнего зарубежья», - отметила Ольга Павлова в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

По итогам 2021 года специальным призом "Лучший тренер спортивного общества «Динамо»" награждена заслуженный тренер России, главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

Лучшим молодым спортсменом года спортивного общества «Динамо» признана татарстанская спортсменка Агния Тулупова. Серебряной медалью «За выдающиеся заслуги в спорте» награждена пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, заслуженный тренер России Анастасия Давыдова. Кроме этого динамовскими кубками были награждены представители команд участниц турнира «Игры Дружбы»: Ольга Артеменкова (Донецкая республика), Наталья Ощуркова (Динамо-Казахстан) и Светлана Контич (Сербия).