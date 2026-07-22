В Казани СИБУР открыл галерею почета с именами 345 работников

На «Казаньоргсинтезе» открыли обновленную галерею почета. В этом году на нее занесли имена 345 сотрудников, которых отметили за многолетнюю работу и вклад в развитие предприятия, Татарстана и страны.

Среди тех, чьи фотографии появились на галерее, – представители самых разных профессий: аппаратчики, машинисты, ремонтники, химики, инженеры, логисты, юристы и другие специалисты.

В этом году на галерее почета впервые появились ученые и сотрудники центра экспертной поддержки бизнеса. Их работа редко бывает на виду: исследования могут длиться годами, а многие задачи выполняются «за кадром» производства. Однако именно они помогают создавать новые технологии, находить технические решения и развивать предприятие.

«Большое дело СИБУРа складывается из результата каждого предприятия и ежедневной работы людей. Если раньше галерея вмещала лишь десятки фотографий, то вот уже третий год подряд мы представляем формат, объединяющий портреты более 300 сотрудников. Это наша общая история и благодарность тем, кто пишет ее своими руками», – отметила директор по организационному развитию «Казаньоргсинтеза» Виктория Макуха.

Галерея почета на предприятии существует уже много лет. Изначально это была традиционная доска с фотографиями лучших работников, но в 2023 году ее заменили современным мультимедийным пространством. Вместо статичных снимков на экранах теперь показывают персональные видеопрофайлы сотрудников с анимацией и кратким рассказом об их работе.

Экраны установлены по пути к проходной, поэтому каждый день галерею видят тысячи сотрудников предприятия.

«В декабре будет ровно 23 года, как я работаю на заводе, это как маленькая жизнь. Я совершенно не привык к публичности, поэтому для меня это все в новинку, но было приятно увидеть себя, свой портрет на аллее. Родные и коллеги поздравили и порадовались за меня. Очень понравился именно видеоформат, он как будто больше говорит о человеке, чем просто фото», – рассказал аппаратчик полимеризации «Казаньоргсинтеза» Игорь Смирнов.

«В компании я работаю уже 19 лет. Безусловно, чувствую большую гордость и благодарность за то, что компания уделяет своим сотрудникам такое внимание. Мне кажется, каждый из нас достоин быть здесь, потому что мы вкладываем свой труд в развитие компании, отрасли, работаем на благо страны. И это без преувеличения», – поделилась впечатлениями главный эксперт Дивизиона электронной коммерции и партнерства «СИБУР-РТ» Ольга Селезнева, чей портрет попал на аллею.

Имена и фотографии сотрудников, отмеченных за вклад в развитие предприятия, останутся на аллее почета в течение года.

Фото предоставлены пресс-службой казанского предприятия СИБУРа