В Казани сгорела баня и дома поблизости, две женщины получили ожоги

В Казани на улице Сызранская случился крупный пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По прибытии пожарных подразделений горели два частных дома, огнем были повреждены два автомобиля и надворные постройки.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Огнеборцы оперативно локализовали горение на площади 150 квадратных метров.

По предварительной информации пожар начался с бани, затем перекинулся на два соседних дома.

Женщины 37 и 22 лет пытались самостоятельно потушить пожар, но получили ожоги, после чего вызвали пожарную охрану.