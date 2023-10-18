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Новости Татарстана и Казани
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В Казани сгорела баня и дома поблизости, две женщины получили ожоги
В Казани на улице Сызранская случился крупный пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
По прибытии пожарных подразделений горели два частных дома, огнем были повреждены два автомобиля и надворные постройки.
Огнеборцы оперативно локализовали горение на площади 150 квадратных метров.
По предварительной информации пожар начался с бани, затем перекинулся на два соседних дома.
Женщины 37 и 22 лет пытались самостоятельно потушить пожар, но получили ожоги, после чего вызвали пожарную охрану.
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