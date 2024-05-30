В Казани сформировали первый состав Молодежного совета при ЦИК РТ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани сформировали первый состав Молодежного совета при Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан. Участники заседания посредством голосования установили кандидатуры председателя и сопредседателя, а также секретаря нового органа и определили повестку на 2024 год.

«Мы в прошлом году задавали вопрос о целесообразности [создания Молодежного совета]. Думали, нужен он или нет, не является ли он пятым колесом в телеге или же действительно внесет свой вклад в развитие избирательной системы, в стимулирование ее активности. Время, ваши обсуждения показали, что востребованность есть. Чувствуется, что вы сами в этом заинтересованы, вы очень много что сделали», — отметил член экспертного совета при ЦИК РТ, депутат Государственного Совета Татарстана Игорь Бикеев.

Игорь Бикеев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Молодежный совет при ЦИК РТ станет постоянно действующим совещательным органом и объединит участников образовательного проекта «Атмосфера», Всероссийской олимпиады «Софиум», представителей клубов молодых избирателей. Члены совета будут координировать деятельности клубов молодых избирателей в Татарстане, взаимодействовать с молодежными общественными организациями. Создание подобного органа позволит ЦИК РТ повысить уровень правового просвещения молодых и будущих избирателей, воспитания людей с активной гражданской позицией, рассчитывают инициаторы проекта.

Председателем нового молодежного совета единогласно избрали Рамиля Садыкова, сопредседателем — Михаила Михайлова, а секретарем — Снежану Краснову.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Молодежь — это будущее любой страны, региона. Она играет ключевую роль во многих сферах. Правильно воспитанная, образованная, целеустремленная молодежь — это стратегическая составляющая развития нашего общества. Я считаю, что необходимо оказывать правовую, методическую, организационную поддержку клубам молодых избирателей и студентов. Правильно выстроенная система и правильно определенный вектор деятельности клубов молодых избирателей позволит обеспечить повышение правовой и политической культуры молодых», — отметил в своем выступлении Рамиль Садыков.

Михаил Михайлов же рассказал о планах работы совета на 2024 год. Это, в частности, организация клубных сообществ с членами молодежных парламентов, правительственных и молодежных общественных объединений, консультирование школьников и студентов по написанию научных работ, исследований, статей, заявок на гранты, организация встреч с первоголосующими молодыми избирателями в муниципальных образованиях Татарстана и многое другое.

Андрей Кондратьев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Восьмого сентября стартуют выборы депутатов Государственного Совета Республики Татарстан, и уже на следующей неделе, я надеюсь, будет объявлено о старте избирательной кампании. Что самое интересное, это первая избирательная кампания в республике, которая пройдет с участием Молодежного совета при Центральной избирательной комиссии», — обратился к участникам мероприятия председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Он напомнил, что 2024 год объявлен в республике Годом молодого избирателя, и выразил надежду на эффективную работу нового органа не только с молодежью, но и с различными министерствами и ведомствами, а также с более старшими поколениями.