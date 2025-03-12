В Казани «серпуховского маньяка» судят за угрозы убить судью и помощника прокурора

Приволжский суд Казани приступил к рассмотрению нового уголовного дела «серпуховского маньяка» Олега Салтруковича. Его обвиняют в угрозе применения насилия в отношении представителей власти.

Как выяснил «Татар-информ», следствие полагает, что в марте 2021 года заключенный отправил в Приволжскую райпрокуратуру Казани письмо с угрозами физической расправы в отношении помощника прокурора. В то же время Олег Салтрукович, недовольный жестким приговором, вынесенным его знакомому, написал еще одно письмо, в котором содержались угрозы убийством, адресованные уже судье.

Стоит отметить, что это уже не первое заседание по делу «серпуховского маньяка», но начать судебное следствие и зачитать ему обвинение до сих пор не удается. Олег Салтрукович, будучи уроженцем Белоруссии, настаивает на переводчике, возможно, умышленно затягивая процесс.

Как сообщил «Татар-информу» собственный источник, в консульстве Белоруссии пояснили, что в стране официально признаны два языка — русский и белорусский, поэтому оказать помощь с переводом для суда они не могут, равно как и признать обоснованными претензии Салтруковича.

В 2015 году «серпуховского маньяка» судили в Приволжском суде Казани за нападение на конвоира. Пресс-служба УФСИН России по РТ отметила, что Салтрукович – злостный нарушитель правил внутреннего распорядка и установленного режима содержания.

Тогда суд Казани признал Салтруковича виновным и назначил ему дополнительно один год и десять месяцев исправительной колонии строгого режима к уже имевшемуся наказанию. С учетом уже отбытого срока по совокупности приговоров методом частичного сложения наказаний, в 2015 году Салтрукович получил 12 лет колонии строгого режима.