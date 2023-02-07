Кинули маркетплейс на 23 млн: В Казани семья рискует оказаться за решеткой за аферы

Сегодня в Вахитовском суде Казани избрали меру пресечения для Юлии Беляевой и Владимира Беляева. Многодетных супругов обвиняют в эпизоде мошенничества с использованием электронных средств платежа.

Подсудимый Владимир сейчас содержится в СИЗО, его супруга под домашним арестом. Государственный обвинитель предложил продлить домашний арест для Беляевой еще на три месяца, на что подсудимая возразила.

«Прошу, измените мне меру пресечения на запрет определенных действий. У меня 3 ребенка, один инвалид, мне необходимо пройти с ним медицинскую комиссию. Домашний арест не дает мне позаботиться о ребенке. Одно из необходимых обследований для него – это 24-часовое исследование мозга», – сказала Юлия Беляева.

Адвокаты подсудимых ее слова поддержали. Когда судья начал опрашивать Владимира, мужчина обратился с просьбой отвечать на вопросы сидя, но получил отказ. На протяжении всего заседания подсудимый тяжело дышал, на что обратил внимание и председательствующий.

«Беляев, с вами все в порядке?» – поинтересовался он.

Подсудимый ответил, что пока он может отвечать на вопросы и все хорошо.

Суд принял решение изменить Беляевой меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Также она не может покидать квартиру с 23:00 – 05:00, пользоваться интернетом и связью. Встречаться ей разрешено со своим защитником.

По версии следствия, подсудимые похитили более 23 миллионов рублей через портал поставщиков известного маркетплейса.

На следующем заседании огласят обвинительное заключение. «Татар-информ» следит за развитием событий.