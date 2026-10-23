В Казани семьям с детьми-инвалидами выплатят по 10 тысяч рублей

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В Казани отдельным категориям семей выплатят единовременную денежную помощь в размере 10 тысяч рублей. Соответствующее постановление Исполкома Казани проходит антикоррупционную экспертизу.

Выплата предоставляется однократно на семью при наличии постоянной регистрации в Казани. Получить ее смогут семьи, воспитывающие двух и более несовершеннолетних детей-инвалидов; семьи, где оба родителя являются инвалидами I или II группы и воспитывают несовершеннолетних детей; одинокие родители-инвалиды I или II группы с несовершеннолетними детьми; одинокие родители, воспитывающие одного и более несовершеннолетних детей-инвалидов.

Заявления и документы принимаются до 10 декабря 2026 года включительно.