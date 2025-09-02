В Казани семья с двумя детьми попала в больницу из-за проблем с газом в квартире

В ночь на понедельник в Казани семья из четырех человек попала в больницу из-за проблем с газом. Мужчина находится в ГКБ №7 имени М.Н. Садыкова, мать с двумя детьми – в Детской республиканской клинической больнице. Их состояние стабильное.

После этого в их доме на Даурской в Казани отключили от газоснабжения пять квартир. Подключение возможно после проверки службами каждой квартиры, сообщили в пресс-службе Жилинспекции РТ.

Похожий случай произошел ранее в доме №17 на улице Шамиля Усманова, там отключены десять квартир. Во всех случаях причиной стало нарушение циркуляции воздуха («обратная тяга»).