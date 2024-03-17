В Казани семья пришла на избирательный пункт с 4 детьми, бабушкой и дедушкой

Многодетная семья Мурсаловых приняла участие в выборах Президента РФ. На избирательный пункт, расположенный в школе №100, они пришли в составе 8 человек.

«Мы пришли на выборы Президента, чтобы выполнить свой гражданский долг», - поделился глава семейства.

Как рассказали в администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани, семья воспитывает 4 детей – 3 сыновей и одну дочь. Также на выборы пришли их бабушка с дедушкой.

«С такой семьей хоть на край света!», – поделился сын Тимур после выборов.

Отметим, в Татарстане для голосования работают 2767 избирательных участков, которые доступны для жителей с 8:00 до 20:00. Их работу обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов, а за соблюдением правил голосования следят 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Напомним, в республике правом избирателя наделены около 3 млн человек. Им, как и всем россиянам, предстоит выбрать Президента страны. Свои кандидатуры на выборы выдвинули представители трех российских партий Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), а также действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец).