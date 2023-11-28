В Казани семьи участников СВО посмотрели спектакль «А зори здесь тихие...»

Более 160 человек посетили благотворительный показ спектакля «А зори здесь тихие...» по мотивам произведения советского писателя Бориса Васильева. В центре детского творчества «Экият» собрались семьи участников спецоперации, учащиеся трех школ и волонтеры, сообщают «Казанские ведомости».

Показ организован Комитетом семей воинов Отечества в Татарстане при поддержке студии творческого развития «Оперение».

Как рассказала руководитель студии Наталья Отлетаева, подобный показ проводился и в прошлом году — тогда его зрителями стали порядка 20 членов семей участников СВО. На этот раз участники также могли принести фрукты, которые затем отправят в зону спецоперации.

Как рассказала одна из зрительниц, ее муж был призван по мобилизации. «Он сразу сказал, что бегать не будет, хочет, чтобы его дети жили спокойно», — поделилась она.

Бойцу 43 года, в следующем году семья отметит 20-летие брака. Супруги воспитывают 17-летнюю дочь и 13-летнего сына.

«Первое время была на успокоительных, но сейчас взяла себя в руки, — признается женщина. — Иного выхода у нас, жен бойцов, нет. Нужно держаться, работать, воспитывать детей. Помогаю в сборах гуманитарной помощи, организации мероприятий, общаюсь с такими же женами, которые ждут любимых из зоны СВО».

Как отметила мама другого мобилизованного казанца, людям, чьи родные сейчас защищают Родину, необходимы праздники.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.