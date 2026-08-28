В Казани семейные пары получают выплаты за долгий брак

В Татарстане, как и в ряде других регионов России, предусмотрены выплаты за долгий брак к юбилеям семейной жизни. В республике такая мера поддержки действует только в Казани, следует из нормативных актов.

В большинстве регионов выплаты приурочены к 50-летию совместной жизни, в некоторых – к 60 и 70 годам брака. Единого федерального закона пока нет, регионы устанавливают меры поддержки самостоятельно.

Самые крупные выплаты – в Челябинской области: за 50, 60 и 70 лет брака семьи получают 50, 100 и 150 тысяч рублей соответственно. В ХМАО и ЯНАО, а также в Санкт-Петербурге за 50 лет брака платят по 50 тысяч рублей, за 70 лет – по 70 тысяч.

В Москве выплаты варьируются от 29,6 до 44,4 тысячи рублей в зависимости от срока брака. В Ставропольском крае медалисты «За сохранение семейных ценностей» получают 100 тысяч рублей. В Коми самый высокий возрастной ценз – 65 лет брака, выплата составляет 50 тысяч рублей.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко предложил ввести такие выплаты на федеральном уровне для защиты традиционных семейных ценностей.