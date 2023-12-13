В Казани сдвинули сроки открытия подземного перехода около Парка Горького

Сроки открытия подземного перехода, расположенного около парка Максима Горького и гостиницы «Корстон», сдвинулись. Как сообщили корреспонденту «Татар-Информ» в комитете внешнего благоустройства города, на объекте «еще не закончены все работы». При этом новую дату открытия назвать не смогли.

«Новые сроки пока не можем назвать. В ближайшее время надеемся, что откроется», - прокомментировали ситуацию редакции.

В комитете подчеркнули, что до Нового года работы надеются завершить, однако не факт, что сразу после ремонта переход откроют.

Напомним, ранее новый подземный переход планировали открыть в середине декабря 2023 года.