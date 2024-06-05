В Казани сдана первая в этом году территория по «Нашему двору»

В Казани завершились работы по благоустройству дворовой территории, находящейся по адресу: Фучика, 8а. Это первый сданный в этом году объект, входящий в республиканскую программу «Наш двор».

«Во дворе организовали детскую площадку, скамейки, установили 10 столбов освещения, отремонтировали 317 кв. м тротуаров. Жители тоже приняли участие в благоустройстве и посадили более 700 цветов», – сообщается в телеграм-канале мэрии.

Программа благоустройства «Наш двор» была запущена в 2020 году по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Ее цель – отремонтировать дворовые территории, требующие благоустройства, во всех многоквартирных домах региона с учетом пожеланий жителей и сохранения качества работ. За пять лет реализации в столицы РТ благоустроили дворы 1 829 домов.

Фото: телеграм-канал мэрии Казани