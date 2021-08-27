В Казани сдан последний долгострой фирмы «Свей»

В Казани сегодня сдан последний долгострой фирмы «Свей» — третий дом по улице Четаева, рассчитанный на 447 квартир. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

ООО «Фирма „Свей“» начала возводить здание в 2012 году, но в 2015-м строительство прекратилось из-за допущенных нарушений градостроительных норм. Изначально застройщик получил разрешение на возведение трехсекционного 9-этажного дома, но затем перешел к строительству девятисекционного 18-этажного здания и начал продавать в нем квартиры.

Стройка была заморожена на этапе возведения каркаса дома, построенные в нарушение строительных норм этажи пришлось снести. После определения допустимой этажности был разработан эскизный проект: три подъезда здания имеют 18 этажей, а остальные — от трех до 15. Рядом обустроена парковка на 198 мест. Достраивала дом строительная компания «Бриз».

Разрешение на ввод в эксплуатацию исполнительному директору Фонда РТ по защите прав граждан — участников долевого строительства Ивану Новикову вручил первый заместитель руководителя исполкома города Азат Нигматзянов.

«На сегодня из 447 квартир 360 занято, 87 свободно. Всего дольщиков в этом многосекционном доме — порядка 500 человек», — заметил Новиков. По его словам, для примерно 140 дольщиков, которым квартиры были проданы в нарушение градостроительных норм, будет построен компенсационный дом по улице Рауиса Гареева.

Мэр Казани Ильсур Метшин поинтересовался, когда начнется строительство этого компенсационного дома. Нигматзянов уточнил, что пока готовится проект планировки территории. Завершить согласование документации планируется в этом году, а в следующем дом должны начать возводить. Подрядчиком станет строительная компания «Ак таш».

«Наконец настал день, когда мы смогли при поддержке республиканского и федерального правительства выполнить свои обязательства, вы теперь новоселы», — обратился к дольщикам Ильсур Метшин. По словам мэра, в 2015 году городские власти даже не представляли, как решить эту проблему. Он также поблагодарил собравшихся за проявленное ими терпение.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане восемь из десяти обманутых дольщиков получат свои квартиры в этом году.