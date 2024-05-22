В Казани сдали больше 1 тыс. кубометров шин - будут делать покрытие для площадок

За месяц жители Казани отдали для переработки больше 1 тыс. кубометров автопокрышек. Все они уйдут в ПАО «Татнефть». Далее нефтяная компания измельчит их до резиновой крошки, а из полученного материала сделает покрытие для детских спортплощадок, сообщает мэрия столицы РТ.

Отметим, что за осень-зиму 2023-го горожане сдали на переработку 600 кубометров старых покрышек. В этом году хотят организовать еще точно такой же сбор.

Напомним, что старые покрышки еще можно сдать для переработки. Контейнеры стоят в 10 локациях города. Оставить шины можно с 7:00 до 19:00 каждый день в пункте «Точка сбора» (ул. Васильченко, 6).

«Шины не относятся к ТКО, а потому утилизировать их необходимо отдельно», – отметили в ООО «УК «ПЖКХ».