На улице Восстания в Казани сбили женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. ДТП произошло сегодня утром в районе девяти часов.

Представители городской Госавтоинспекции сообщили, что 30-летний уроженец Узбекистана, управляя автомобилем Hyundai, не убедился в безопасности маневра при выезде с пересечения проезжих частей. В результате его автомобиль оказался на встречной полосе движения, где он сбил 48-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

В отношении водителя составлен административный протокол. Пострадавшего пешехода после обследования в медицинском учреждении отпустили домой.