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Происшествия
18 января 2023  10:35
Павел Климчак

В Казани сбили школьника, который перебегал дорогу на красный

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За прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 211 ДТП, три аварии связаны с наездом на пешеходов. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Так, накануне днем на улице Аделя Кутуя «ГАЗель» сбила 12-летнего ребенка, который, предварительно, переходил дорогу на красный свет. В результате аварии ребенка доставили в больницу, где ему оказали медпомощь и отпустили домой.

Всего за сутки за различные нарушения ПДД составили протокол на 659 водителей и 110 пешеходов. Троих автомобилистов задержали за управление авто с признаками опьянения.

#ДТП
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