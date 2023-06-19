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Происшествия 19 июня 2023 15:11

В Казани сбили подростка на велосипеде, он в больнице

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Сегодня в Казани автомобиль на перекрестке сбил подростка на велосипеде, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

На Советской улице водитель «ГАЗели» сбил 15-летнего мальчика на велосипеде.

Фото: © городская Госавтоинспекция

Отмечается, что юноша, по предварительным данным, проезжал перекресток, нарушая ПДД.

Парня доставили в больницу с различными травмами.

#сбили велосипедиста в казани
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