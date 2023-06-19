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В Казани сбили подростка на велосипеде, он в больнице
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Сегодня в Казани автомобиль на перекрестке сбил подростка на велосипеде, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.
На Советской улице водитель «ГАЗели» сбил 15-летнего мальчика на велосипеде.
Отмечается, что юноша, по предварительным данным, проезжал перекресток, нарушая ПДД.
Парня доставили в больницу с различными травмами.
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