В Казани сбили подростка на велосипеде, он в больнице

Сегодня в Казани автомобиль на перекрестке сбил подростка на велосипеде, сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

На Советской улице водитель «ГАЗели» сбил 15-летнего мальчика на велосипеде.

Фото: © городская Госавтоинспекция

Отмечается, что юноша, по предварительным данным, проезжал перекресток, нарушая ПДД.

Парня доставили в больницу с различными травмами.