В Казани сбили 7-летнего ребенка, который перебегал дорогу по зебре

Накануне в Казани сбили 7-летнего ребенка, который перебегал дорогу по пешеходному переходу. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел накануне в районе семи часов вечера не проспекте Победы. Как выяснилось, мальчик перебегал справа налево по ходу движения авто.

В результате пешехода сбил 20-летний водитель автомобиля Ford. С различными травмами 7-летнего мальчика госпитализировали.