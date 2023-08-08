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В Казани сбили 7-летнего ребенка, который перебегал дорогу по зебре
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Накануне в Казани сбили 7-летнего ребенка, который перебегал дорогу по пешеходному переходу. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.
Инцидент произошел накануне в районе семи часов вечера не проспекте Победы. Как выяснилось, мальчик перебегал справа налево по ходу движения авто.
В результате пешехода сбил 20-летний водитель автомобиля Ford. С различными травмами 7-летнего мальчика госпитализировали.
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