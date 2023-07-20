В Казани самые дорогие квартиры находятся в Вахитовском и Ново-Савиновском районах

Средняя цена за квадратный метр на первичном рынке недвижимости в Казани составляет 179 тыс. рублей. Она на 22% превышает стоимость «квадрата» на вторичном рынке, которая составляет 147,1 тысяч рублей, сообщает KazanFirst.

Самые дорогие квартиры на первичном рынке находятся в Вахитовском и Ново-Савиновском районах Казани, Фрунзенском районе Владивостока и Западном округе Краснодара, стоят они более 200 тыс. рублей за квадратный метр.