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Экономика 20 июля 2023 17:27

В Казани самые дорогие квартиры находятся в Вахитовском и Ново-Савиновском районах

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Средняя цена за квадратный метр на первичном рынке недвижимости в Казани составляет 179 тыс. рублей. Она на 22% превышает стоимость «квадрата» на вторичном рынке, которая составляет 147,1 тысяч рублей, сообщает KazanFirst.

Самые дорогие квартиры на первичном рынке находятся в Вахитовском и Ново-Савиновском районах Казани, Фрунзенском районе Владивостока и Западном округе Краснодара, стоят они более 200 тыс. рублей за квадратный метр.

#Казань #стоимость жилья
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