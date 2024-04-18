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В Казани самарцев судят за мошенничество с медицинскими масками на 2 млн во время Covid
Сегодня в Советском суде Казани допросили свидетеля по делу о мошенничестве с медицинскими масками в ковидный период. На скамье подсудимых Анна Симонова и Андрей Соколов.
По версии следствия, в 2020 году Симонова и Соколов выложили на интернет-сервисе для размещения объявлений предложение о продаже медицинских масок по пять рублей за штуку. Чуть позже в социальных сетях они нашли интересующихся покупкой масок жителей Набережных Челнов и договорились продать им средства защиты на сумму в два миллиона рублей.
Покупатели перечислили средства на банковский счет Соколова и Симоновой, но маски так и не получили. Следствие считает, что после зачисления денег на счет, Соколов и Симонова отправились в банк и, предьявив поддельные украинские паспорта, сняли наличные.
На процесс пригласили свидетеля по делу – сотрудника внутренних органов, который по долгу службы «наводил справки» о подсудимых.
«Я занимался расследованием дела и наводил справки о Симоновой и Соколове. Также меня отправили в командировку в Самарскую область, где позднее подсудимых задержали. Я участвовал и в других оперативно-розыскных действиях. Тогда был задержан еще один мужчина, дальнейшая его судьба мне неизвестна», – сказал он.
Адвокат подсудимой Марина Анкудинова попросила суд вызвать задержанного в Самаре мужчину, который проходит по делу вторым свидетелем.
«Мужчина сейчас вернулся в отпуск из зоны СВО, сейчас есть возможность его допросить, пока он находится в городе», – сказала она.
В результате суду пришлось отложить заседание, так как организовать видеоконференцию с пострадавшими из-за технических причин не удалось.
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