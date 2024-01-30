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На конференции в Казани специалисты расскажут как бороться с психотравмами участникам СВО
В Казани благотворительная организация «Детские деревни SOS» проводит межрегиональную конференцию по работе с последствиями комплексной психотравмы. Мероприятие началось сегодня и продлится до 1 февраля.
«Основная цель Всероссийской конференции – обсуждение актуальных вопросов оказания профессиональной психологической и психотерапевтической помощи и сопровождения детей и взрослых с травмой, обмен эффективным опытом и результативными практиками. В последние годы несовершеннолетние, как и их родители, стали испытывать на себе более агрессивное воздействие внешних негативных психотравмирующих факторов», – рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.
По словам детского омбудсмена, наблюдаемые у современных детей и подростков психологическая напряженность, нетерпимость, повышенная тревожность и агрессивность вызывают обеспокоенность у специалистов, ответственных за сохранение психологического здоровья представителей молодого поколения.
В течение трех дней на конференции специалисты расскажут о том, как защитить детей и молодежь от пропаганды в Сети, какие инструменты используют для оказания социально-психологической поддержки семьям с детьми – беженцам и вынужденным переселенцам. Также на конференции обсудят вопросы комплексной модели реабилитации участников СВО.
«Эти характеристики запускают процессы, в результате которых среди детей происходит увеличение различных форм отклоняющегося поведения, поведенческих расстройств, психогенных и психосоматических заболеваний. Конференция, которая проходит сегодня, – это уникальный опыт сотрудничества ведущих ученых и практиков в сохранении ресурсного психологического состояния молодых людей, их функциональной продуктивной активности и формирования позитивного мировоззрения, фундаментом которого являются традиционные российские духовно-нравственные ценности», – дополнила она.
Конференция, по словам уполномоченного по правам ребенка в Татарстане, направлена на осуществление системной работы по лечению последствий посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих и членов их семей, включая разработку соответствующей методологической базы и организацию профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов в области психологии.
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