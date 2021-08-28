В Казани с помощью батлов проанонсировали новое танцевальное шоу

28 августа на ТНТ стартует проект «Новые танцы», где лучшие танцовщики будут выявлять сильнейшего в формате батла. Но Казанцы увидели танцевальные батлы уже сейчас. Презентация шоу проходила на третьем этаже здания по улице Пушкина, 2.

Вечерами 26 и 27 августа прохожие увлеченно наблюдали за происходящим в окнах здания в самом центре города. А там две танцевальных команды устроили соревнование, и в окнах можно было видеть яркое выступление танцоров разных команд. Шоу было интерактивным: жители Казани могли подойти поближе и проголосовать за понравившуюся команду, нажав специальную кнопку.

В самом проекте «Новые танцы» на ТНТ нажимать кнопки будут уже члены жюри, причем его состав будет постоянно меняться. Единственным, с кем зритель встретится в каждом выпуске, станет Мигель, а звезды музыки, интернета и юмора рядом с ним будут постоянно меняться: от Егора Крида до Дани Милохина. Сама концепция шоу столкнет участников в противостоянии лицом к лицу: победил — прошел дальше, проиграл — вылетел. При этом их разобьют на четыре категории: соло, дуэты, команды и дети. Лучшие из лучших в финале разделят призовой фонд проекта в 10 миллионов рублей. Вести проект будут Ляйсан Утяшева и Ульяна Пылаева: первая встретит участников на сцене, а вторая пообщается с ними за кулисами.

Смотри с 28 августа на телеканале ТНТ в 21.00!