«Искренний проект»: в Казани прошел концерт органной музыки «Маленький Принц»

Органные мелодии классиков и зыбкие образы песочной анимации оживили трогательную сказку Антуана де Сент-Экзюпери на сцене ГБКЗ имени Салиха Сайдашева. Красочный перформанс поведал казанцам о Маленьком Принце, который посещает различные планеты, знакомится с капризной Розой и дружелюбным Лисом, учится мечтать и дружить.

Фото: пресс-служба ГБКЗ имени Салиха Сайдашева

«В сочельник мы традиционно пригласили казанцев на органный вечер. В этом году на сцене Большого концертного зала мы показали знакомую миру и всеми любимую сказку „Маленький Принц“. Погрузиться в сказочный мир, созданный писателем, детям и родителям поможет песочная анимация. А органная музыка Баха и Таривердиева окунет зрителей в волшебный мир, полный загадок и смыслов», – рассказал заместитель директора ГБКЗ им. С. Сайдашева по концертной части Максим Мулин.

«Маленький Принц» – это одна из самых проникновенных историй, раскрывающих глубину человеческой души. Почувствовать себя маленькой, но очень важной частью бесконечной Вселенной – главный смысл, который лег в основу не только легендарной сказки, но и в замысел проекта заслуженной артистки Татарстана Лады Лабзиной.

Фото: пресс-служба ГБКЗ имени Салиха Сайдашева

«Не ожидала, что моего любимого „Маленького Принца“ можно поставить так, что детям будет все понятно, а взрослым – интересно. Слишком уж философская это вещь, и мне казалось, что она не для сцены. Но органная музыка и песочная анимация помогали детям понять те прекрасные вещи, которым учит книга. Это очень светлый и искренний проект – веришь всему, что происходит на сцене», – поделилась впечатлениями Гулия Хафизова.

Повесть-сказка «Маленький Принц» была написана более 70 лет назад. За это время мир кардинально изменился, но люди продолжают зачитываться этой историей, ведь она рассказывает о вечных вещах – дружбе, красоте, одиночестве и любви.

Фото: пресс-служба ГБКЗ имени Салиха Сайдашева

История Маленького Принца случилась в бескрайних песках Сахары. Зыбкие образы от песочной анимации мастера Ксении Иониной помогли воссоздать цепь событий. Так, синие песочные зарисовки рассказали о необыкновенной встрече пилота с гостем с другой планеты. Мало-помалу летчик узнавал о жизни Маленького принца.

Один за другим сменялись песочные рисунки Принца и Летчика, захода солнца, Розы и планет, которые посещал Маленький Принц. Так герой встретил властного Короля, самовлюбленного Честолюбца, делового человека, честного Фонарщика и мудрую Змею.

Фото: пресс-служба ГБКЗ имени Салиха Сайдашева

«Пятая планета была очень занятная. Она оказалась меньше всех. На ней только и помещалось что фонарь да Фонарщик. Маленький Принц никак не мог понять, для чего на крохотной, затерявшейся в небе планетке, где нет ни домов, ни жителей, нужны фонарь и Фонарщик», – доносился до зрителей голос чтеца Петра Нижинского.

Последней планетой на карте путешествий Принца стала Земля. Там он встретил Лиса, который научил малыша, что узнать можно только те вещи, которые приручишь, а «чтобы приручить, надо запастись терпением». Он открыл мальчику важную тайну: «Зорко одно лишь сердце» – и попросил помнить закон, что человек всегда в ответе за всех, кого приручил.

Фото: пресс-служба ГБКЗ имени Салиха Сайдашева

«Спектакль „Маленький принц“ – честная, трогательная, заставляющая задуматься постановка, созданная стараниями талантливой команды. Я считаю, что спектакль следует увидеть людям любого возраста, так как каждый найдет здесь что-то новое и поучительное для себя. Но что можно сказать с точностью – всем, кто был на спектакле, он запомнится, если не навсегда, то по крайней мере надолго», – отметила зрительница Диляра Мустафина.

Текст Антуана де Сент-Экзюпери, звучащий в исполнении ведущего Петра Нижинского, воспринимался еще лучше в атмосфере, созданной музыкой Баха, Грига, Шуберта, Римского-Корсакова и других композиторов-классиков.