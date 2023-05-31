В Казани с начала года в ДТП с участием мотоциклов пострадали 25 человек

С начала года в Казани зарегистрировано 23 ДТП с участием мотоциклистов, в которых пострадали 25 человек. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

В подавляющем большинстве случаев аварии происходят из-за игнорирования правил безопасности. Все это вкупе с высокой интенсивностью движения на городских магистралях приводит к многочисленным авариям, которые во многих случаях заканчиваются для водителей двухколесных «железных коней» серьезными травмами либо летальным исходом.

16 мая водитель отечественной легковушки, перестраиваясь на улице Динамо в Казани, не убедился в безопасности маневра и создал помеху 38-летнему водителю мотоцикла. Во избежание столкновения мотоциклист резко затормозил. В результате Kawasaki опрокинулся на дороге. Мотоциклист получил травмы и был доставлен с места ДТП в больницу.

«Основными причинами дорожно-транспортных происшествий с участием сезонного транспорта являются: слабая водительская дисциплина, превышение скоростного режима, нарушение правил обгона и маневрирования, неблагоприятные погодные условия, управление транспортом без водительского удостоверения», – рассказал врио начальника отдела Госавтоинспекции УМВД Казани Нияз Яруллин.

Сотрудники ГИБДД призывают мотоциклистов быть аккуратнее, соблюдать правила дорожного движения и ездить в специальной экипировке.

По правилам дорожного движения водитель обязан надевать шлем, когда управляет мотоциклом, мопедом и другой мототехникой. Если водитель управляет мототранспортом без мотошлема, риск летального исхода в случае ДТП возрастает в полтора раза. Кроме шлема, сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют мотоциклистам использовать специальную экипировку, обеспечивающую дополнительную защиту.