В Казани с начала года в ДТП пострадали 10 детей-пассажиров

В Казани с начала 2022 года произошло 18 ДТП, в которых пострадал 21 ребенок, 10 из которых были пассажирами авто. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в городской Госавтоинспекции.

В целях снижения детского травматизма в ДТП, Госавтоинспекция Казани регулярно выходит в рейды и проверяет, как водители перевозят детей в авто.

Так, за прошлый год в Казани были выявлены 2433 водителя, которые перевозили детей без автокресел. За такое правонарушение предусмотрен штраф в размере 3 тыс. рублей.

Фото: © ГИБДД Казани

В ГИБДД Казани напоминают, что родители должны ответственно относиться к безопасности своих детей и перевозить их в автомобилях в детских автокреслах.

«Госавтоинспекция настоятельно рекомендует перевозить детей в детском удерживающем устройстве даже после достижения ими 7-летнего возраста», – подчеркнули в ГИБДД.