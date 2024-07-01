В Казани с начала года родилось почти 9,3 тыс. малышей

С начала года в столице Татарстана родилось почти 9,3 тыс. малышей. Это на 63 больше, чем в первом полугодии 2023 года, рассказала на деловом понедельнике начальник Управления ЗАГС исполкома Казани Елена Студенкина.

Мальчиков на свет появилось больше — 4,8 тыс. против 4,4 тыс. девочек. В 91 семье родились двойняшки, случаев рождения тройни не были зафиксированы.

«Важным показателем является также рождение вторых и последующих детей, так как рождение второго и третьего ребенка в семье дает обществу стабилизацию численности населения и возможность дальнейшего развития. Среди зарегистрированных детей первенцы в семьях составили 42,7% (3,9 тыс.), вторые дети — 33,3% (почти 3,1 тыс.), третьи — 17,1% (почти 1,6 тыс.), четвертые и последующие дети — 6,9% (636 человек)», — уточнила Студеникина.

Она также подчеркнула, что всего по итогам первых шести месяцев 2024 года в Казани составили почти 24,6 тыс. записей актов гражданского состояния. Это на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.