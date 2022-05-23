В Казани с начала года четыре парка и сквера были оборудованы видеокамерами

В общественных пространствах Казани продолжается работа по установке систем видеонаблюдения. С начала года камерами в целях безопасности были оборудованы сквер имени Мустая Карима, сквер имени Толстого, парк Победы, а также парк в ЖК «Салават купере».

В прошлом году Департамент телекоммуникационных технологий городского исполкома обслуживал 718 камер в 27 парках и скверах.

Весной и летом увеличивается количество людей, посещающих общественные пространства Казани. Чаще всего видеозаписи с камер наблюдения используют полицейские для поиска правонарушителей, передает пресс-служба мэрии столицы РТ.