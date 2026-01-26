news_header_top
Экономика 26 января 2026 10:53

В Казани с начала 2026 года произошла 61 авария на сетях водоснабжения

С 1 по 23 января 2026 года в Казани на сетях водоснабжения произошла 61 авария. Об этом на деловом понедельнике сообщил генеральный директор МУП «Водоканал» Казани Рустам Абдулхаков.

«Это соответствует средним цифрам аварийности за аналогичный период прошлых годов», – отметил Абдулхаков.

Он добавил, что в половине случаев устранить аварии удалось без отключения водоснабжения, а в тех случаях, когда воду все-таки отключали, срок не превышал нормативных требований.

