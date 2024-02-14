В Казани с дорог первой категории вывезли на миллион тонн снега больше, чем обычно

Главная проблема, которая стоит перед сотрудниками администрации Казани в зимний период, — это уборка и вывоз снега. На встрече с сотрудниками «Казаньоргсинтеза» мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин отметил, что понимает негодование жителей города, но объемы выпавшего снега настолько велики, что оперативно решить вопрос сложно.

«Мы вывозим 600–900 тыс. тонн снега обычно за год. В этом году уже вывезли 1,6 млн тонн с дорог первой категории, где ходит общественный транспорт. Такого количества снега не было никогда», — подчеркнул Метшин.

Кроме того, с началом снегопадов возникла проблема нехватки рабочих — дворников и водителей спецтехники. Только в первые дни бурана уволились примерно 10% сотрудников, в том числе из-за уровня заработных плат. Например, зарплата дорожных рабочих на трассе М7 «Волга» составляет порядка 70–80 тыс. рублей, а в городе — всего 56 тыс.

«Мы будем добиваться, ногами стучать, ночевать везде, где принимают решения, чтобы нам дали конкурентоспособные зарплаты, а иначе люди уходят», — заверил мэр.