В Казани с 6 по 17 апреля пройдет чемпионат России по спортивной гимнастике

С 6 по 17 апреля в казанском Федеральном спортивно-тренировочном центре гимнастики пройдет чемпионат России по спортивной гимнастике. В нем поучаствуют шесть олимпийских чемпионов: Никита Нагорный, Артур Далалоян, Владислава Уразова, Давид Белявский, Виктория Листунова и Денис Аблязин, а также другие спортсмены из разных регионов страны.

«Все регионы страны, где существует и развивается спортивная гимнастика, будут представлены на чемпионате России в Казани. Уже заявлено 65 женщин и около 90 мужчин. Для нас приятно, что будет выступать и сборная Татарстана. Мы ожидаем лучших спортсменов, уровень турнира будет очень высокий, соберется весь свет спортивной гимнастики нашей страны», - заявил на пресс-конференции в «Татар-информе» министр спорта РТ Владимир Леонов.

В этом году чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в новом формате: с 6 по 10 апреля будут соревноваться женщины и юниорки, а с 11 по 17 мужчины и юниоры. Будет вестись трансляция как в Интернете, так и по телевидению. Церемония открытия состоится 6 апреля в 17:30.

«Я считаю, что для любителей гимнастики и спорта в целом – это очень большое событие. Мы планируя этот чемпионат России, рассчитывали потом претендовать на проведение европейских или даже мировых соревнований в Казани. Но сейчас эти перспективы неосуществимы. Тем не менее, интерес к российской спортивной гимнастике в мире высок, особенно после Олимпиады в Токио», - отметил президент федерации спортивной гимнастики РТ Марат Бариев.

По его словам, в чемпионате России поучаствуют 17 спортсменов: 10 в юношеском разряде и семь во взрослом. Кроме того, будет много почетных гостей, одним из которых станет четырехкратный Олимпийский чемпион Алексей Немов. В чемпионате поучаствуют команды федеральных округов. Команда Татарстана будет выступать в составе команды ПФО.

«В этом году будет проводиться первенство Европы для юниоров. Сейчас наши спортсмены нигде не допущены, но мы надеемся, что к августу ситуация изменится. Чемпионат России станет отбором для дальнейших выступлений», - добавил главный тренер сборной Татарстана по спортивной гимнастике Игорь Белуженков.

Всего будет разыграно 14 комплектов наград в рамках чемпионата и 24 в рамках первенства России по спортивной гимнастике. При этом уровень соревнований будет очень высоким, так как на него съедутся топовые мировые спортсмены, которые представляют Россию, пояснила главный судья соревнований Любовь Ботова.

«У нас будут топовые спортсмены мировой гимнастики. Можно сказать, что чемпионат России сродни мировому первенству. Выиграть Россию – это равнозначно выигрышу чемпионата мира», - заключила она.

Вход на соревнования для зрителей не ограничен. Церемония открытия состоится 6 апреля в 17:30.