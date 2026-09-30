В Казани с 30 сентября по 1 октября проходят Дни культуры Ирана

С 30 сентября по 1 октября в Казани проходят Дни культуры Ирана. Казань стала одной из главных площадок масштабного фестиваля наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Астраханью. Подробности программы спикеры озвучили на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов подчеркнул, что Татарстан и Иран связывают давние узы уважения, общие семейные и духовные ценности. Он напомнил, что системный культурный диалог ведомств строится еще с 2006 года.

«За эти годы реализовано огромное количество совместных проектов. Это и Дни иранской культуры в Казанском Кремле, и выставки персидской поэзии и каллиграфии в галерее „Хазинэ“, и регулярное участие иранских режиссеров в Казанском международном кинофестивале. Статус Культурной столицы исламского мира для нас – это большая честь, и иранские коллеги активно нас поддерживают», – отметил Ленар Хакимзянов.

В свою очередь, советник по культуре, глава Культурного представительства при Посольстве ИРИ в РФ Абдолреза Рашед подчеркнул, что именно культура и искусство служат неизменным фундаментом отношений между народами, в отличие от изменчивых политики и экономики.

«Отношения между Ираном и Россией очень прочные во всех сферах. В рамках подписанных соглашений о всеобъемлющем стратегическом партнерстве ведутся активные контакты и проводятся фестивали. Сегодня в Россию прибыл так называемый „караван 168“ – делегация из 168 мастеров искусства Ирана под названием „Мина“. На фоне попыток наших врагов объявить об изоляции Ирана мы приехали показать: жизнь продолжается, страна живет обычным ритмом, а наша музыка, культура и работы мастеров с 2500-летней письменной историей – это главное культурное оружие», – подчеркнул Абдолреза Рашед.

Что касается программы фестиваля, Ленар Хакимзянов сообщил, что ключевым музыкальным событием станет концерт Национального оркестра Ирана, который пройдёт 30 сентября в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля.

«Легендарный коллектив, основанный в 1998 году композитором Фархадом Фахреддини, впервые выступит в Казани в составе 60 музыкантов и представит шедевры персидской классической музыки», – заметил он.

Также Хакимзянов анонсировал выставку изделий иранских мастеров народных художественных промыслов, которая будет работать с 2 по 18 октября в Национальной художественной галерее «Хазинэ» Государственного музея изобразительного искусства РТ в Казанском Кремле. В экспозицию войдут иранские ковры ручной работы, изделия из кожи, уникальная посуда, а также произведения каллиграфии, чеканки, миниатюры, хатама, инкрустации бирюзой и минакари.

Кроме того, с 1 по 4 октября на площадке Центра уникального мастерства пройдут практические мастер-классы, где иранские ремесленники продемонстрируют традиционные техники передачи мастерства из поколения в поколение.

Наряду с этим замминистра анонсировал проведение круглого стола «Искусственный интеллект и исламское наследие: методология, этика, инструментарий», где эксперты двух стран обсудят возможности современных технологий в исследовании рукописей и арабского языка.

Кинематографический блок программы анонсировал директор «Татаркино» Ильяс Гафаров, рассказав о старте Дней иранского кино, которые пройдут с 30 сентября по 2 октября в кинотеатре «Мир».

Программа открывается историко-биографической драмой Маджида Маджиди «Мухаммад».

«Год рождения пророка Мухаммада – благословенный год, в рамках которого мы планировали проведение различных мероприятий. Наша кинопрограмма как раз начинается с фильма „Мухаммад“, а также включает другие картины на эту тему», – добавил заместитель главы Организации по культуре и исламским связям ИРИ Хоссейн Дивсалар.

А для последующих дней кинематографического блока представитель киносферы Гафаров анонсировал показы таких лент, как «Натурдешт», «Без предварительной договоренности», анимационной картины «Последняя фантазия» и историко-биографической драмы «Моисей».