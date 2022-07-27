В Казани с 30 июля продлевают схему движения автобуса №62

С 30 июля в Казани автобусы №62 будут курсировать по продленному маршруту — изменения вводят для того, чтобы улучшить транспортное обслуживание жителей «Салават купере». Об этом сообщает городской Комитет по транспорту.

Так, в прямом направлении общественный транспорт будет ездить по схеме «пр. Ильгама Шакирова — ул. Хибинская — ул. Наиля Юсупова» и далее по маршруту, в обратном — по схеме «ул. Нурихана Фаттаха — ул. Наиля Юсупова — ул. Хибинская — пр. Ильгама Шакирова» и далее по маршруту.

Кроме того, чтобы уменьшить интервал между автобусами, добавят еще одну единицу транспорта. Маршрут смогли продлить благодаря завершению строительных работ и демонтажу оборудования по пр. Ильгама Шакирова во второй части жилого района «Салават купере».