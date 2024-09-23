В Казани с 27 сентября изменят схемы движения пяти маршрутов автобусов

Изменение схемы движения пяти автобусных маршрутов в Казани анонсировал в своем телеграм-канале городской комитет по транспорту.

Изменения вступят в силу с 27 сентября и коснутся маршрутов № 22, 28а, 30, 54, 89. Автобусы будут следовать по схеме: улица Ершова – съезд на улицу Вишневского – улица Шмидта – улица Чехова, далее по маршрутам.

Отмечается, что изменения связаны с работами по выносу водопровода на улице Чехова. Дата окончания работ в публикации не сообщается.