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Общество 23 сентября 2024 11:41

В Казани с 27 сентября изменят схемы движения пяти маршрутов автобусов

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Изменение схемы движения пяти автобусных маршрутов в Казани анонсировал в своем телеграм-канале городской комитет по транспорту.

Изменения вступят в силу с 27 сентября и коснутся маршрутов № 22, 28а, 30, 54, 89. Автобусы будут следовать по схеме: улица Ершова – съезд на улицу Вишневского – улица Шмидта – улица Чехова, далее по маршрутам.

Отмечается, что изменения связаны с работами по выносу водопровода на улице Чехова. Дата окончания работ в публикации не сообщается.

#общественный транспорт #Казань #изменение маршрута
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