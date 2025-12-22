В Казани с 25 декабря по 11 января запретят фейерверки вне спецплощадок
С 25 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в Казани вводится особый противопожарный режим. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления гражданской защиты города Сергей Чанкин.
В этот период будут действовать существенные ограничения на использование пиротехники. Кроме того, вводится полный запрет на применение пиротехнических изделий всех классов при объявлении режимов «Беспилотная опасность» или «Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов», а также при получении сигнала гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».
Для безопасного запуска фейерверков определено четыре площадки:
- Советский район: пустырь между корпусами №1 и №3 здания №27 по пр. Камалеева;
- Авиастроительный и Ново-Савиновский районы: территория майдана по ул. Гаврилова;
- Кировский и Московский районы: Нижне-Зареченская дамба;
- Вахитовский и Приволжский районы: стоянка напротив «Сабантуя» в Березовой роще.