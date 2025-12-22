В Казани с 25 декабря по 11 января запретят фейерверки вне спецплощадок

С 25 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в Казани вводится особый противопожарный режим. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления гражданской защиты города Сергей Чанкин.

В этот период будут действовать существенные ограничения на использование пиротехники. Кроме того, вводится полный запрет на применение пиротехнических изделий всех классов при объявлении режимов «Беспилотная опасность» или «Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов», а также при получении сигнала гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».

Для безопасного запуска фейерверков определено четыре площадки: