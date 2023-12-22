В Казани с 22 по 24 декабря пройдет новогодняя ярмарка самозанятых

В преддверии праздничного сезона в центре Казани зажигаются огоньки и начинает работу долгожданное событие — новогодняя ярмарка самозанятых «Я и есть Татарстан».

С 22 по 24 декабря площадь Театра Г. Камала превратится в уютное пространство, наполненное теплом и творческой энергией.

Инициатором этого мероприятия является Центр «Мой бизнес» Республики Татарстан, который регулярно проводит подобные мероприятия в поддержку предпринимателей и творческих деятелей региона.

Самозанятым-участникам ярмарки в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» будут предоставлены торговые места — бесплатно. Это открывает уникальную возможность для посетителей ознакомиться с уникальными товарами и услугами, представленными самозанятыми предпринимателями. Для самозанятых участие в ярмарке становится уникальной возможностью бесплатно продвигать и реализовывать свою продукцию, подчеркивая тем самым поддержку и разнообразие предпринимательской активности в регионе.

На ярмарке собрались самые разнообразные мастера и таланты Республики Татарстан. Посетители смогут приобрести уникальные подарки, сделанные руками местных художников, ремесленников и дизайнеров.

Ярмарка будет работать для всех желающих:

22 декабря: с 15:00 до 22:00

23 и 24 декабря: с 14:00 до 22:00

Новогодняя Ярмарка «Я и есть Татарстан» станет прекрасным местом для встреч семьи и друзей, создания волшебных воспоминаний и приобретения уникальных подарков к праздникам. Не упустите возможность окунуться в атмосферу праздника и вдохновения на Новогодней Ярмарке «Я и есть Татарстан».

Узнать о дальнейших ярмарках для самозанятых можно по телефону с горячей линией Центра «Мой бизнес» Республики Татарстан по номеру 8 (843) 524-90-90, а также в телеграм-канале «Мой бизнес | Республика Татарстан».