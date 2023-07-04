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В Казани с 13 по 17 июля пройдут Всероссийские «Уличные игры МАТЧ!»
В столице Татарстана с 13 по 17 июля в экстрим-парке «Урам» пройдут IV Всероссийские «Уличные игры МАТЧ!». В этом году ожидается участие порядка 1000 спортсменов из более чем 40 регионов России, сообщает Минспорт РТ.
Атлеты будут соревноваться в десяти видах спорта: баскетбол три на три, вся линейка экстремального велосипедного спорта, BMX-фристайл, BMX-гонка, роллерспорт, скейтбординг, брейкинг, самокатный спорт и других. Кроме того, программой запланированы турниры по воркауту, флорболу, тегболу и футволлею.
Участники «Уличных игр МАТЧ!» разыграют 333 медали. Призовой фонд турнира составляет четыре миллиона рублей. За первое место в командных видах победители получат по 30 тысяч рублей, в индивидуальных – по 25 тыс.
Вход на все мероприятия турнира будет свободным. Трансляция «Уличных игр МАТЧ!» будет доступна на каналах «Матч ТВ».
Церемония открытия турнира «Уличные игры МАТЧ!» состоится 15 июля в 11:05 в экстрим-парке «Урам».
Уличные игры проводятся в Казани с 2020 года. За годы проведения «Уличных игр» в Казани выступили более 4000 любителей экстремальных видов спорта.
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