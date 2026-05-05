В Казани с 12 по 26 мая отключат горячую воду в ряде домов и соцобъектов

В Казани с 12 по 26 мая временно прекратят подачу горячей воды в жилые дома, детские сады и школы, подключенные к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети). Об этом сообщили в пресс-центре города.

Отключения связаны с проведением гидравлических испытаний и ремонтом тепловых сетей. Сроки работ могут быть скорректированы.

Жителям рекомендуют заранее учитывать график отключений, следить за объявлениями в подъездах и соблюдать меры безопасности. При обнаружении повреждений коммуникаций необходимо обращаться на круглосуточную горячую линию Казанских тепловых сетей: +7 (800) 234-82-43.

Под отключение попадают жилые дома по адресу:

ул. 2-я Ленинградская, 4;

ул. Айдарова, 4, 6, 7, 15, 18, 20, 22, 24, 24а, 25;

ул. Академика Павлова, 1, 6, 9, 10, 11, 13, 13б, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а;

ул. Белинского, 12/8, 21, 21а, 27, 29, 29а, 29б корп.1, 29б корп.2, 31, 38, 39;

ул. Беломорская, 5, 6, 8/18, 10/19, 17/37, 18а, 45;

ул. Годовикова, 15, 16;

ул. Дементьева, 3а, 5а, 5б, 7, 7а, 9, 18, 28-1, 28-2, 31, 31а, 33а, 37;

ул. Карагандинская, 6, 6а;

ул. Копылова, 4, 5/1, 9, 12, 14, 18;

ул. Кошевого, 20;

ул. Ленинградская, 19в, 22, 60, 60б;

ул. Лукина, 1а, 2/15, 4, 3а, 8, 11 корп.1, 11 корп.2, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 37, 41, 43, 45, 47, 48и, 48ж, 50, 50а, 53, 55;

ул. Лядова, 9а, 15;

ул. Малая Армавирская, 31а;

ул. Максимова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4а, 5, 7/6, 37б, 39, 40, 49;

ул. Миля, 7, 9, 11, 13;

ул. Молодежная, 3, 3а, 6, 8, 10, 10а, 14а, 14б;

ул. Побежимова, 17, 37, 39, 46, 47, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59;

ул. Пржевальского, 2, 4;

ул. Северо-Полюсная, 30;

ул. Симонова, 6, 15;

ул. Трамвайная, 17;

ул. Тэцевская, 4, 4а, 4б, 4д, 4е, 9а, 11б, 13, 13а, 23;

ул. Чапаева, 11/43, 14/7, 16, 20/9, 21, 44;

ул. Челюскина, 24, 25а, 26, 28, 29, 31, 33/56, 35, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 68а;

ул. Шадрина, 1.

Детские сады:

№9 (ул.Симонова, 11а),

№10 (ул.Большая Армавирская, 41б),

№14 (ул.Симонова, 20а),

№20 (ул.Симонова, 3),

№26 (ул.Челюскина, 33а),

№72 (ул.Копылова,8, ул.Лукина, 5а),

№78 (ул.Чапаева, 6б),

№111 (ул.Айдарова, 24а),

№123 (ул.Тэцевская, 2в),

№141 (ул.Максимова, 7а),

№152 (ул.Побежимова, 40),

№172 (ул.Челюскина, 1),

№268 (ул.Челюскина, 1а),

№299 (ул.Лукина, 48а),

№300 (ул.Белинского, 15а, ул.Лядова, 3),

№348 (ул.Молодежная, 10б),

№353 (ул.Дементьева, 1а),

№365 (ул.Карагандинская, 4а),

№368 (ул.Академика Павлова, 11а),

№375 (ул.Ленинградская, 53а корп.1),

№392 (ул.Лядова, 9а),

№404 (ул.Симонова, 37а),

№407 (ул.Ленинградская, 43а, 60а).

Школы: