В Казани с 12 по 26 мая отключат горячую воду в ряде домов и соцобъектов
В Казани с 12 по 26 мая временно прекратят подачу горячей воды в жилые дома, детские сады и школы, подключенные к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети). Об этом сообщили в пресс-центре города.
Отключения связаны с проведением гидравлических испытаний и ремонтом тепловых сетей. Сроки работ могут быть скорректированы.
Жителям рекомендуют заранее учитывать график отключений, следить за объявлениями в подъездах и соблюдать меры безопасности. При обнаружении повреждений коммуникаций необходимо обращаться на круглосуточную горячую линию Казанских тепловых сетей: +7 (800) 234-82-43.
Под отключение попадают жилые дома по адресу:
- ул. 2-я Ленинградская, 4;
- ул. Айдарова, 4, 6, 7, 15, 18, 20, 22, 24, 24а, 25;
- ул. Академика Павлова, 1, 6, 9, 10, 11, 13, 13б, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а;
- ул. Белинского, 12/8, 21, 21а, 27, 29, 29а, 29б корп.1, 29б корп.2, 31, 38, 39;
- ул. Беломорская, 5, 6, 8/18, 10/19, 17/37, 18а, 45;
- ул. Годовикова, 15, 16;
- ул. Дементьева, 3а, 5а, 5б, 7, 7а, 9, 18, 28-1, 28-2, 31, 31а, 33а, 37;
- ул. Карагандинская, 6, 6а;
- ул. Копылова, 4, 5/1, 9, 12, 14, 18;
- ул. Кошевого, 20;
- ул. Ленинградская, 19в, 22, 60, 60б;
- ул. Лукина, 1а, 2/15, 4, 3а, 8, 11 корп.1, 11 корп.2, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 37, 41, 43, 45, 47, 48и, 48ж, 50, 50а, 53, 55;
- ул. Лядова, 9а, 15;
- ул. Малая Армавирская, 31а;
- ул. Максимова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4а, 5, 7/6, 37б, 39, 40, 49;
- ул. Миля, 7, 9, 11, 13;
- ул. Молодежная, 3, 3а, 6, 8, 10, 10а, 14а, 14б;
- ул. Побежимова, 17, 37, 39, 46, 47, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59;
- ул. Пржевальского, 2, 4;
- ул. Северо-Полюсная, 30;
- ул. Симонова, 6, 15;
- ул. Трамвайная, 17;
- ул. Тэцевская, 4, 4а, 4б, 4д, 4е, 9а, 11б, 13, 13а, 23;
- ул. Чапаева, 11/43, 14/7, 16, 20/9, 21, 44;
- ул. Челюскина, 24, 25а, 26, 28, 29, 31, 33/56, 35, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 68а;
- ул. Шадрина, 1.
Детские сады:
- №9 (ул.Симонова, 11а),
- №10 (ул.Большая Армавирская, 41б),
- №14 (ул.Симонова, 20а),
- №20 (ул.Симонова, 3),
- №26 (ул.Челюскина, 33а),
- №72 (ул.Копылова,8, ул.Лукина, 5а),
- №78 (ул.Чапаева, 6б),
- №111 (ул.Айдарова, 24а),
- №123 (ул.Тэцевская, 2в),
- №141 (ул.Максимова, 7а),
- №152 (ул.Побежимова, 40),
- №172 (ул.Челюскина, 1),
- №268 (ул.Челюскина, 1а),
- №299 (ул.Лукина, 48а),
- №300 (ул.Белинского, 15а, ул.Лядова, 3),
- №348 (ул.Молодежная, 10б),
- №353 (ул.Дементьева, 1а),
- №365 (ул.Карагандинская, 4а),
- №368 (ул.Академика Павлова, 11а),
- №375 (ул.Ленинградская, 53а корп.1),
- №392 (ул.Лядова, 9а),
- №404 (ул.Симонова, 37а),
- №407 (ул.Ленинградская, 43а, 60а).
Школы:
- школа-интернат №1 (ул.Тимирязева, 3),
- гимназия №10 (ул.Копылова, 11),
- школа №33 (ул.Симонова, 17),
- гимназия №36 (ул.Лядова, 7),
- гимназия №37 (ул.Индустриальная, 11а, Копылова, 13),
- школа №54 (ул.Айдарова, 10),
- школа №62 (ул.Симонова, 5),
- школа №77 (ул.Айдарова, 2),
- школа №112 (ул.Лядова, 16, Кошевого, 2а),
- школа №117 (ул.Дунайская, 16),
- лицей №145 (ул.Дементьева, 16),
- школа №168 (ул.Годовикова, 8),
- центр внешкольной работы Авиастроительного района (ул.Лядова, 13а, ул.Симонова, 12а).