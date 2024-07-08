В Казани с 11 июля без кондукторов начнут ездить еще два маршрута троллейбусов

В Казани с 11 июля на бескондукторную систему оплаты проезда перейдут троллейбусные маршруты № 1 (20 единиц транспорта) и №3 (23 единицы транспорта), сообщает «Метроэлектротранс».

Напомним, с начала лета на систему оплаты проезда «без кондуктора» уже перешли трамваи маршрутов №5 и 5а, а также троллейбусы №5 и №8.

Оплатить проезд теперь там можно картой через специальные электронные устройства, которые расположены на поручнях у дверей. Если вы оплачиваете проезд «наличкой», то следует подойти к водителю.

В «Метроэлектротрансе» подчеркнули, что при безналичной оплате, человек обязательно должен дождаться зеленой галочки на экране: это доказательство того, что платеж прошел успешно.