Общество 6 марта 2026 15:58

В Казани с 10 марта показания счетчиков будет принимать голосовой помощник

С 10 марта жители столицы Татарстана больше не смогут передавать показания приборов учёта через операторов колл-центра в системе «Открытая Казань». При звонке данные будет принимать автоматический голосовой помощник, сообщают «Вести Татарстан».

Передать показания можно и другими способами: через личный кабинет на сайте системы «Открытая Казань», на портале госуслуг РТ в разделе «Услуги ЖКХ», в личном кабинете на сайте АО «Татэнергосбыт» или в мобильном приложении «Татэнергосбыт».

Оплатить коммунальные услуги разрешается через мобильные приложения банков, а также в отделениях банков и почты с использованием платёжных терминалов.

#счетчики #голосовой помощник
