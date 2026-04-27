В Казани с 1 по 3 мая пройдут три крупных легкоатлетических старта

Фото: презентация председателя Комитета физической культуры и спорта горисполкома Линара Гарипова

В Казани с 1 по 3 мая пройдут сразу три крупных легкоатлетических события. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта горисполкома Линар Гарипов.

Центральным событием станет Казанский марафон, который в этом году уже собрал рекордные 42 тыс. зарегистрированных участников. География марафона охватывает 85 регионов России и 37 зарубежных стран. Призовой фонд составляет 10 млн рублей. В организации мероприятия задействуют более тысячи волонтеров. Выдача стартовых номеров будет организована на Центральном стадионе 30 апреля и 1 мая.

В эти же дни Казань в пятый раз примет чемпионат России по марафону, а также впервые – чемпионат России в категории «Мастерс» для спортсменов старше 35 лет.

Программа стартов распределена по дням: 1 мая пройдут детские забеги, 2 мая – дистанции 3 км и 10 км, 3 мая – полумарафон (21,1 км) и марафонская дистанция (42,2 км).

Маршрут пройдет по знаковым местам города, включая Мост Миллениум, Казанский Кремль, башню Сююмбике, Центр семьи «Казан» и Старо-Татарскую слободу.

Накануне марафона, 2 мая, состоится традиционный Парад наций с участием атлетов из разных стран и регионов России.

Также в программе предусмотрены забеги с участием спортсменов с особенностями – паралимпийцев, призеров международных соревнований и юных участников.

В дни проведения соревнований будет временно ограничено движение на ряде улиц. Организаторы просят заранее планировать маршруты и учитывать схемы перекрытий.